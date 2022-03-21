В Украине запустили сайт о поврежденных исторических памятниках

В Украине создали сайт, на котором собирают информацию обо всех поврежденных во время войны исторических памятниках и зданиях. Подключиться к проекту может каждый, сообщает портал 34travel.me.

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Тех, кто стал свидетелем разрушений культурного наследия или религиозных сооружений (в том числе, старинных построек, исторических кладбищ, музеев, театров, библиотек, археологических объектов и других), просят прислать доказательства в виде фото или видео. Всю информацию будут публиковать в открытом доступе. Позже, возможно, ее передадут в Международный уголовный суд в Гааге для проведения следственных действий.

Инициативу запустило Министерство культуры и информационной политики страны совместно с общественной организацией "Региональный центр прав человека".