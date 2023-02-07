В Вильнюсе открыт первый в стране кинотеатр виртуальной реальности
Foto: Publicitātes foto

Вильнюсцев и гостей столицы ждет новое развлечение – первый и единственный в Литве кинотеатр виртуальной реальности VR Cinema. Он находится в зоне VR SPOT, в столичном торговом центре Go9.

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"Открыть кинотеатр виртуальной реальности нас вдохновил фильм "Тропою Ангелов". Это фильм-легенда, знакомящая с творчеством Микалоюса Константинаса Чурлёниса. Люди приходят смотреть его не один раз, регистрируются заранее", – рассказал основатель VR Cinema Лукас Верпетинскас.

Сейчас в репертуаре VR Cinema наряду с фильмом "Тропою Ангелов" показывают еще 3 фильма.

В первом кинотеатре виртуальной реальности VR Cinema одновременно могут находиться 28 зрителей. После сеансов они могут пообщаться за чашкой чая, поделиться впечатлениями.

"Это лишь вопрос времени, когда такое кино станет повседневным явлением. В будущем ВР может заменить даже телевизоры. Вопрос лишь в том, готово ли общество к таким переменам", – сказал Верпетинскас.

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