В выходные дни в Вильнюсе пройдет традиционная ярмарка Казюкаса

В ближайшие выходные, с 3 по 5 марта, в Вильнюсе пройдет традиционная ярмарка Казюкаса. Она проходит в Литве уже больше 400 лет.

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Когда точно состоялась первая ярмарка неизвестно, предполагают, что она уходит корнями в 1604 год, когда вильнюсцы вышли встречать привезенный из Рима освещенный папой Римским флаг королевича Казимира.

Ярмарка начнется в пятницу в 14:00 театрализованным шествием Св. Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади, где в 15:00 состоится торжественное открытие.

В субботу, 4 марта, с 11:00 до 18:00 на Кафедральной площади будут выступать фольклорные ансамбли Ratilai, Vydraga, Robaksai и др. коллективы.

На Кафедральной площади состоятся и аукционы украинских мастеров и социальные акции в поддержку Украины.

В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.