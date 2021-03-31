В Японии 1200 лет записывают даты цветения сакур. Они никогда не цвели настолько рано
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пик цветения сакуры в Японии в этом году пришелся на самую раннюю дату за всю 1200-летнюю историю наблюдений, говорят ученые.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В городе Киото - древней столице страны - быстротечный сезон цветения деревьев обычно происходил в апреле, но в этом году его пик там был зарегистрирован 26 марта, согласно данным Университета Осаки.

В Киото в этом году необычно теплая весна. Прежний рекорд, связанный с цветением сакуры, в этом городе был установлен в 1409 году. Тогда пик сезона пришелся на 27 марта.

Из-за потепления климата розовые цветы теперь распускаются на деревьях сакуры все раньше и раньше, отмечают ученые.

Первые наблюдения за цветущей сакурой относятся к 812 году нашей эры. Упоминания о ней присутствовали в документах и дневниках императорского двора.

Сакура цветет всего несколько дней. Цветы распускаются, когда становится тепло, а после 7-10 дней лепестки уже начинают опадать. В северных регионах Японии сакура цветет позже, чем в южных.

Цветение сакуры - это важное событие в культуре Японии. Японцы традиционно проводят время под цветущими деревьями с друзьями и родственниками, отмечая приход весны. "Инстаграм" наводняют соответствующие фотографии.

"В Киото записи о времени праздника цветения сакуры с девятого века нашей эры позволяют реконструировать климат прошлого и демонстрируют, как поднималась температура в конкретном месте в связи с изменениями климата и урбанизацией", - говорится в более ранней публикации в научном журнале Biological Conservation.

Ясуюки Аоно, исследователь из Университета префектуры Осака, отследил данные о цветении сакуры вплоть до 812 года.

"Я искал и накапливал фенологические данные, касающиеся периода полного цветения деревьев сакуры. Я брал их из многочисленных дневников и летописей императоров, аристократов, губернаторов и монахов из Киото, написанных в исторические времена", - написал Аоно.

В Японии 1200 лет записывают даты цветения сакур. Они никогда не цвели настолько рано
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Фенология - наука о сезонных изменениях в развитии растений и животных.

Данные, собранные Аоно, показывают, что начиная примерно с 1800 года пик цветения сакуры в Киото перемещался от середины апреля к его началу.

Сейчас за процессом цветения сакуры ведет тщательные наблюдения Японское Метеорологическое агентство. Оно дает прогнозы начала цветения, а также времени, когда сезон должен достичь пика.

В этом году общеяпонский сезон начался в Хиросиме 11 марта - на восемь день раньше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, передает издание Japan Forward.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Япония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

От владельца

Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€
Rembates iela, Pļavnieki, Rīga,
79 500€
Valkas nov.,
48 000€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€