В Японии открыли 7000 новых островов, о существовании которых ранее не знали

Управление геопространственной информации Японии (GSI) решило пересчитать острова, которые входят в состав страны. Оказалось, их на 7000 больше, чем в официальных источниках.

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Управление геопространственной информации Японии (GSI) сообщило, что теперь на территории страны насчитывается 14 125 островов, вместо 6 852, которые считались таковыми с момента официального отчета японской береговой охраны в 1987 году, сообщает CNN.

Хотя число островов, принадлежащих Японии, более чем удвоилось, GSI подчеркнула, что новая цифра отражает прогресс в технологии геодезии и детализации карт, используемых для пересчета, но не меняет общую площадь Японии.

В отчете GSI говорится, что, хотя не существует международного соглашения о подсчете островов, орган использовал тот же критерий размера, что и в предыдущем обследовании 35 лет назад. Это означает, что учитывались все участки естественного происхождения с окружностью не менее 100 метров (330 футов). Искусственно восстановленные земли не включены в новую опись. Однако теперь Япония стала богаче почти на 7 000 островов.