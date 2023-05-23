В знаменитом Хальштатте построили забор, чтобы туристы не могли делать селфи

Власти австрийского Хальштатта установили забор в одной из самых туристических локаций города. Так они надеялись избавиться от иностранцев, которые заезжают туда, чтобы сделать селфи, сообщает портал 34travel.me.
Хальштатт не раз становился местом съемок фильмов и сериалов. Он, говорят, также был прообразом мультяшного королевства Эренделл из "Холодного сердца". С каждым годом все больше и больше туристов начали приезжать туда. Местных жителей это, конечно, не радовало.
В начале 2020 года власти Хальштатта ввели строгое ограничение на количество въезжающих автобусов. Но этого оказалось недостаточно. После пандемии туристы снова начали приезжать в город, а местные жители – снова жаловаться властям. Поэтому там и решили установить забор. Правда вскоре его убрали из-за негативной реакции в социальных сетях.
Сейчас власти думают о том, чтобы повесить на месте баннер, который напоминал бы приезжим, что в Хальштатте все еще живут люди.