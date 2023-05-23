В знаменитом Хальштатте построили забор, чтобы туристы не могли делать селфи
Foto: AFP/Scanix/LETA

Власти австрийского Хальштатта установили забор в одной из самых туристических локаций города. Так они надеялись избавиться от иностранцев, которые заезжают туда, чтобы сделать селфи, сообщает портал 34travel.me.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Хальштатт не раз становился местом съемок фильмов и сериалов. Он, говорят, также был прообразом мультяшного королевства Эренделл из "Холодного сердца". С каждым годом все больше и больше туристов начали приезжать туда. Местных жителей это, конечно, не радовало.

В начале 2020 года власти Хальштатта ввели строгое ограничение на количество въезжающих автобусов. Но этого оказалось недостаточно. После пандемии туристы снова начали приезжать в город, а местные жители – снова жаловаться властям. Поэтому там и решили установить забор. Правда вскоре его убрали из-за негативной реакции в социальных сетях.

Сейчас власти думают о том, чтобы повесить на месте баннер, который напоминал бы приезжим, что в Хальштатте все еще живут люди.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?