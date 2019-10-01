Вакансия мечты для тех, кто обожает кататься на лыжах. Возьмут сразу 12 человек

Ski.com ищет 12 новых сотрудников. Людей, которые будут путешествовать по всему миру, кататься на лыжах на самых крутых курортах и обо всем этом рассказывать миру в социальных сетях, пишет turizm.ru.

Вакансия введена еще в прошлом году, но тогда хед-хантеры искали только одного человека. Директор по маркетингу компании Дэн Шерман вспоминает, что он получил около 1 200 видеорезюме и огромную команду поддержки каждого кандидата. Из них на работу взяли Джексона Лебзака.

Сейчас таких людей, как он, нужно 12. Они посетят шесть горнолыжных направлений по всему миру:

Аспен Сноумасс, Колорадо;

Джексон Хоул, Вайоминг;

Большое Небо, Монтана;

Банф и Лейк Луиз, Альберта;

Шамони, Франция;

Нисеко, Япония

Новые сотрудники будут жить в роскошных отелях и пользоваться только лучшим сервисом. Работодатели обещают заплатить за работу 2 000 долларов, а кроме того, предоставить бесплатные перелеты на самолетах United Airlines, полную оплату проживания на VIP-курортах, снаряжение от Stio, Black Crows, Giro и GoPro, индивидуальные прогнозы погоды от OpenSnow.

Согласно требованиям Ski.com, идеальные кандидаты должны обладать следующими качествами:

сильно желать отправиться в самые удивительные горные места на планете,

уметь кататься на лыжах или сноуборде на среднем или продвинутом уровне,

любить апре-ски,

уметь общаться с местными жителями,

иметь аккаунты в социальных сетях и активно вести их

От соискателей ждут, что они сами решат, куда хотят поехать. От них также требуется предоставить 90-секундное видео и заявку, в которой объяснят, почему являются идеальными кандидатами. Все материалы необходимо прислать до 29 октября 2019 года. Так как по каждому направлению планируется отправить двоих человек, поощряются заявки как от «одиночек», так и от готовых команд. Будет ли отдано предпочтение представителями мужского пола, или, напротив, приоритет получат девушки, не сообщается.