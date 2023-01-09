Важно знать: что значит код SSSS на посадочном билете
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Если вы увидели на своем посадочном талоне код SSSS, то в американских аэропортах вам придется провести больше времени, чем вы планировали. Таких пассажиров досматривают с особой тщательностью, пишет Delfi.lt.

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SSSS расшифровывается, как Secondary Security Screening Selection - отобран для вторичного досмотра. Пассажиры с таким кодом на посадочном талоне проводят в аэропорту как минимум на 30 минут больше времени. Официальные причины появления такого кода не называют и не объясняют, но некоторые эксперты говорят, что этому есть несколько причин:

  • если заказывают билет в последнюю минуту,
  • если заказывают международный перелет в одну сторону,
  • если в аэропорту покупают билеты за наличные,
  • если люди ездят в страны повышенного риска, – код может появиться на талоне и в результате выборочной проверки.
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