Вечный загар и никакого отопления! Семь самых солнечных городов в мире

Солнечные дни стандартной латвийской осенью обычно можно пересчитать по пальцам. И, вполне вероятно, нам бы хватило одной руки. Тургид решил вспомнить, где находятся самые солнечные города на Земле, и показывать нос на улицу можно несколько чаще, чем мы к этому привыкли.

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Юма — самый солнечный город Земли

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Самый солнечный город на всей планете — Юма. Он находится в американском штате Аризона на границе с Мексикой, в 60 милях от Калифорнийского залива.

Юма включен даже в Книгу рекордов Гиннесса: солнце здесь светит в среднем 11 часов в сутки. По данным Всемирной метеорологической организации, в Юме в среднем 4015 солнечных часов в году из возможных 4456 часов. Практически идеальная погода для полетов объясняет заинтересованность военных в обучении здесь своих пилотов.

Юма является также одним из самых жарких городов США: 175 дней в году дневной максимум здесь составляет +32°С и выше, а дождливые дни — крайне редки.