Великобритания вводит электронное разрешение на въезд. Что нужно знать об ETA жителям Латвии?

Путешественники из Европы, Австралии, США и Канады вскоре должны будут подавать заявление на получение разрешения на въезд в Великобританию. Эта схема, известная как электронное разрешение на въезд (Electronic Travel Authorisation – ETA), будет введена Министерством внутренних дел Великобритании к концу 2023 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вот все, что о ней известно на данный момент.

Как подать заявление на получение ETA для въезда в Великобританию?

Посетители должны будут заполнить онлайн-заявку, которая даст им разрешение на въезд в Великобританию, пишет Euronews. По словам правительства, большинство смогут подать заявление с помощью мобильного приложения, и решение по их заявлению будет принято достаточно быстро.

Вам понадобится действующий биометрический паспорт из страны, имеющей право на получение разрешения, данные о поездке, адрес электронной почты и кредитная или дебетовая карта. Вам также придется ответить на ряд вопросов о соответствии требованиям.

Как и в случае с электронной системой авторизации поездок (ESTA) в США, процесс подачи заявления будет сопровождаться небольшим сбором. Он составит 10 фунтов стерлингов (11,66 евро).

Путешественникам рекомендуется подавать заявление как минимум за несколько дней до планируемой поездки, поскольку на выдачу разрешения на въезд в страну отводится 72 часа.

Кому в первую очередь будет доступно ETA?

Посетители из Катара станут первыми, кто сможет подать заявление на участие в новой схеме ETA в Великобритании. ETA станет для них доступной с октября 2023 года.

Следующей группой – с февраля 2024 года – станут туристы из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иордании. Затем эта схема будет распространяться по всему миру в течение года, а к концу 2024 года ETA станет обязательным требованием.

Нужна ли мне виза для въезда в Великобританию?

ETA не является визой, но она дает разрешение на въезд в страну.

Все посетители, которым в настоящее время не требуется виза, должны будут получить ETA перед поездкой. Это касается и тех, кому в настоящее время не нужно подавать никаких заявлений для посещения Великобритании, то есть гражданам США, Канады, Австралии и Европы – им также потребуется ETA даже для краткосрочного пребывания.

Если вы не подадите заявление до поездки, вас могут оштрафовать. Владельцам паспортов Великобритании и Ирландии не требуется ETA.

Путешественникам из стран, не имеющих с Великобританией соглашения о безвизовом въезде, все равно придется оформить соответствующую визу и ETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ваше ETA будет действительно в течение шести месяцев или двух лет при наличии действующей визы в Великобританию. Это означает, что вам не придется обращаться за новым разрешением на въезд, если вы снова посетите Великобританию в течение действующего периода времени.

Почему Великобритания вводит схему ETA?

Схема ETA является частью плана Великобритании по переводу границ в цифровой формат в аэропортах страны к концу 2025 года.

Некоторые пассажиры смогут въехать в страну без использования электронных паспортных ворот (EPassport Gates) или беседы с сотрудником пограничной службы. Вместо этого им, скорее всего, придется загрузить свою фотографию и предоставить ее в Министерство внутренних дел перед поездкой. Технология распознавания лиц может быть использована для создания этих "бесконтактных коридоров", сообщает британская газета The Times.

Система призвана сократить очереди в аэропортах и сделать поездки в Великобританию более приятными.