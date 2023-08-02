Венеция в опасности: ЮНЕСКО угрожает внести Венецию в "черный список", если Италия не начнет заботиться об исторических объектах

ЮНЕСКО рекомендовала включить Венецию и ее лагуну в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, поскольку Италия не принимает достаточных мер для защиты города от воздействия изменения климата и массового туризма.

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По мнению организации, перед Венецией стоят "давние, но неотложные проблемы", которые не решаются из-за "отсутствия общего совместного стратегического видения долгосрочного сохранения объекта".

Является ли избыточный туризм проблемой для Венеции?

Венеция, известная своими каналами и культурными достопримечательностями, уже не первый год борется с проблемой избыточного туризма. В один день во время карнавала 2019 года в историческом центре города находилось около 193 000 человек. Венеция планировала ввести плату за однодневные экскурсии, чтобы контролировать количество посетителей, но ее введение было отложено из-за возражений.

За что критикуют Италию?

ЮНЕСКО заявила, что меры по исправлению ситуации, предложенные итальянским правительством, "в настоящее время недостаточны и недостаточно детализированы". В организации добавляют, что Италия "не вела постоянных и предметных переговоров с момента последней сессии Комитета в 2021 года, когда ЮНЕСКО уже угрожала внести Венецию в черный список".

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Представитель муниципалитета Венеции заявил агентству Reuters, что город "внимательно ознакомится с предлагаемым решением, опубликованным сегодня Центром Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, и обсудит его с правительством".

Как ЮНЕСКО классифицирует объекты всемирного наследия?

Эксперты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО регулярно проверяют состояние 1157 объектов всемирного наследия, входящих в состав культурного агентства ООН. На встрече в Эр-Рияде в сентябре комитет из 21 государства-члена ЮНЕСКО рассмотрит более 200 объектов и решит, какие из них следует добавить в список опасных.

Почти 10 из этих объектов эксперты рекомендуют государствам-членам включить в список находящихся под угрозой. В список уже включены исторический центр Одессы (Украина), город Тимбукту в Мали, а также несколько объектов в Сирии, Ираке и Ливии.

Другие объекты, которые рекомендуется включить в список опасности в этом году – это города Киев и Львов в Украине.