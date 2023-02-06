Венский вояж: Как недорого отдохнуть в самом лучшем городе для жизни в мире

Если этим летом вы планируете поездку в какой-нибудь европейский город, то есть смысл обратить внимание на зеленую и очень приятную во всех остальных смыслах столицу Австрии – Вену. Прошлой осенью она в третий раз за последние пять лет заняла первое место в рейтинге лучших городов для жизни – The Global Liveability Index.

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Рейтинг публикует The Economist Intelligence Unit (EIU), а место в нем основывается аж на 30 параметрах. Среди них – здравоохранение, культура, экология, образование, инфраструктура и т.д. Вена, расположенная на востоке Австрии, по совокупности этих показателей оказалась выше таких городов, как Копенгаген, Цюрих, Ванкувер, Франкфурт и Амстердам.

Вена – один из величайших городов Европы, известный как своими архитектурными жемчужинами, так и знаменитыми жителями. Кажется, что здесь когда-то жили все известные европейские композиторы, включая Бетховена, Моцарта, Брамса и Малера, пишет Euronews.

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Несмотря на всю свою историю и красоту, Вена — не самый дешевый город в мире. Австрия заняла 18-е место среди самых дорогих стран для жизни в мире по версии журнала CEOWORLD. Но несмотря на то что с Лондоном Вену не сравнить, поездка сюда при наличии ограниченного бюджета может оказаться не самой приятной.

Но не волнуйтесь. С небольшим заблаговременным планированием Вена более чем возможна с ограниченным бюджетом.

Легко ли добраться до Вены?



Из Риги в Вену легко добраться самолетом, особенно если покупать билет заранее. Например, при поиске билета из Риги в столицу Австрии на 27 марта, можно выбрать из двух прямых рейсов – авиакомпаниями Ryanair и airBaltic. Оба вылета запланированы на вторую половину дня (15:00 и 17:40, соответственно), а стоимость билетов варьируется от 24 до 33 евро.

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В Вену также можно добраться на автомобиле. Правда, для этого вам придется потратить два дня, поскольку расстояние между двумя столицами составляет примерно 1300 километров. Вариант с ночевкой представляется достаточно простым: в первый день вы едете до Варшавы, а во второй – непосредственно до Вены.

Где остановиться в Вене?



Если хорошо поискать, в Вене есть несколько недорогих вариантов размещения. Если вы не против размещения на открытом воздухе, то к вашим услугам есть кемпинг Aktiv Camping Neue Donau – недалеко от города и с ценами от 36 евро на двоих взрослых за ночь, это тоже не ударит по кошельку. Правда, остановиться в нем можно только с 11 апреля до 30 сентября, в остальное время придется поискать что-нибудь другое.

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В Вене есть и отличные хостелы. Например, бутик-хостел Vienna Boutique Hostel с бесплатным Wi-Fi и разнообразными номерами от кровати в комнате на шестерых до индивидуальных номеров со всеми удобствами, или хостел Ruthensteine, в котором также есть отличный сад и музыкальная площадка.

Если ваш бюджет позволяет больше и вам нравится путешествовать экологично, то можно обратить внимание на отель Henriette City Hotel, который получил множество наград за свою экофрендли деятельность.

Недорогая еда в Вене



Австрия хорошо известна своими мясными блюдами, среди которых тафельшпиц (вареная говядина в бульоне) и венский шницель. Последний традиционно готовят из куска телятины: мясо отбивают, затем обваливают в панировочных сухарях и обжаривают.

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Если вы хотите попробовать шницель, отправляйтесь в Schnitzelwirt. Популярный среди туристов и местных жителей, ресторан предлагает большие порции по разумным ценам.

Если вы не едите мяса, вам будет приятно узнать, что в Вене широко развито и веганское движение. Чтобы попробовать лучшее веганское мороженое в городе, отправляйтесь в магазин Veganista, магазины которого расположены по всему городу. Со вкусами от базилика до клена и ореха пекан вы обязательно найдете один (или два, или три), который вам понравится.

Говоря о сладостях, не забудьте отведать кусочек всемирно известного венского торта Захер перед тем, как вернетесь домой. Изготовленный из шоколадного бисквита, покрытый ганашем из темного шоколада с абрикосовым джемом – устоять вы точно не сможете.

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Можете даже побывать в Café Sacher или Café Demel, которые в свое время даже обращались в суд, с требованием эксклюзивного права на использование фразы "оригинальный торт Захер". Спойлер: Café Sacher победило. Сетевое кафе Aida Café Konditorei также является достойной (и более дешевой) альтернативой.

Побывайте в самых красивых парках Вены



Вена считается одной из самых зеленых столиц мира – почти 50% города составляют зеленые насаждения. К ним относятся многочисленные парки, венский лес, виноградники и многое другое. Прогуляться в них – одна из самых дешевых и расслабляющих вещей, которые вы можете сделать в столице Австрии.

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Например, вход в общественный парк Бурггартен (Burggarten) и городской парк (Stadtpark) – бесплатный. Первый может похвастаться потрясающим Пальмовым домом и памятниками Моцарту, императору Францу Иосифу и т.д. А во втором ваше внимание привлечет музыкальный салон Kursalon и скульптуры разнообразных деятелей искусства. Среди них памятники Эмилю Якобу Шиндлеру, Францу Шуберту, Роберту Штольцу, Гансу Канону, а также позолоченная бронзовая статуя Иоганна Штрауса II.

В летние месяцы можно присоединиться к толпе местных жителей на 21-километровом Дунайском острове, искусственном острове в центре Вены, где также находится крупнейший в мире батутный центр и огромная водная игровая площадка для детей.

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Здесь также есть пляжи и места для купания, что делает его прекрасным местом, чтобы понежиться под венским солнцем.

Самые дешевые туристические достопримечательности Вены



Если вы планируете посетить множество туристических достопримечательностей города, подумайте о получении карты Vienna Card. Вы можете купить карту на 1-3 дня, и она даст вам неограниченный доступ к общественному транспорту, а также скидки в огромном количестве музеев, магазинов и ресторанов. Вы можете забрать ее в аэропорту или заказать онлайн.

Любителям истории стоит заглянуть в музей Зигмунда Фрейда, чтобы узнать больше об очень влиятельном психоаналитике, прежде чем отправиться на прогулку по историческому центру Вены, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В городе также находится старейший в мире зоопарк, основанный в 1752 году, и знаменитое колесо обозрения Wiener Riesenrad, построенное в 1897 году. Аттракцион находится у входа в парк развлечений Пратер и показан в классическом фильме 1940-х годов "Третий человек".

И, наконец, если вы хотите отметить репутацию зеленого города Вены, обязательно посетите ее зеленый музей. В музее изобразительных искусств Kunst Haus Wien проводятся выставки, посвященные искусству, экологии, устойчивому развитию и переработке, и все они расположены в уникальном и причудливом здании.