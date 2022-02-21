Весной airBaltic полетит на Мальту, в Ереван и Баку
Foto: Shutterstock

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что в летний сезон 2022 года предложит пассажирам полеты из Риги на Мальту, в Ереван (Армения) и Баку (Азербайджан).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"По мере восстановления туристической индустрии мы вновь можем предложить нашим пассажирам больше возможностей для путешествий. Мы не летали на Мальту и в Баку с 2019 года, поэтому мы рады вернуться туда. До пандемии мы планировали начать полеты в Ереван и теперь можем предложить рейсы в столицу Армении", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Полеты на Мальту начнутся 30 апреля и airBaltic будет осуществлять один рейс в неделю. Цена билета в одну сторону - от 99 евро.

В Баку и Ереван авиакомпания полетит, начиная с 1 мая. На этих направлениях планируются полеты два раза в неделю. Стоимость билетов в одну сторону 145 и 129 евро, соответственно.

На прошлой неделе airBaltic также объявил о начале полетов в грузинский Батуми.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Мальта Азербайджан Армения airBaltic
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ