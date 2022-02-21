Весной airBaltic полетит на Мальту, в Ереван и Баку

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что в летний сезон 2022 года предложит пассажирам полеты из Риги на Мальту, в Ереван (Армения) и Баку (Азербайджан).

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"По мере восстановления туристической индустрии мы вновь можем предложить нашим пассажирам больше возможностей для путешествий. Мы не летали на Мальту и в Баку с 2019 года, поэтому мы рады вернуться туда. До пандемии мы планировали начать полеты в Ереван и теперь можем предложить рейсы в столицу Армении", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Полеты на Мальту начнутся 30 апреля и airBaltic будет осуществлять один рейс в неделю. Цена билета в одну сторону - от 99 евро.

В Баку и Ереван авиакомпания полетит, начиная с 1 мая. На этих направлениях планируются полеты два раза в неделю. Стоимость билетов в одну сторону 145 и 129 евро, соответственно.

На прошлой неделе airBaltic также объявил о начале полетов в грузинский Батуми.