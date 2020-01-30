Вход в собор Сан-Марко в Венеции сделают платным

Власти Венеции решили сделать вход в базилику Сан-Марко платным с апреля 2020-го. Это позволит собрать деньги на восстановление собора после наводнений, пишет портал 34travel.me.

Купить билет на сайте Сан-Марко смогут соло-туристы или группы путешественников. В стоимость будет входить посещение основных помещений собора, дополнительных залов и алтаря Пала д’Оро. Цену билета пока не называют.

Попасть в базилику можно будет и по бесплатной квоте. Такие билеты удастся получить только в кассах собора в день посещения. Их количество будет ограничено (как и список доступных для осмотра мест).

Бесплатно смогут проходить в храм верующие. Для них предусмотрен отдельный вход.

Каждый год в Венецию приезжают больше 22 миллионов туристов. Местные власти уже утвердили налог за въезд (с 1 июня он поднимется до € 10) и установили лимит посещений на площади Сан-Марко.