Вслед за Дженнифер Энистон, Крисом Хемсвортом и Джереми Кларксоном новым амбассадором авиакомпании Emirates стал гусь по кличке Джерри.

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Авиакомпания Emirates решила привлечь к рекламе своих рейсов не очередную голливудскую звезду, а самого обычного гуся. В новом ролике обаятельный гусь по кличке Джерри приглашает клиентов оценить фирменные услуги одной из ведущих международных авиакомпаний и последовать ее философии "Fly Better".

"Gerry the Goose - опытный путешественник, он знает, чего хочет. В то же время он твердо уверен, что путешествие должно быть стильным, в окружении роскоши и комфорта", - отметил Ричард Биллингтон, старший вице-президент авиакомпании по маркетингу и бренду.

По сюжету рекламы Джерри решает лететь в кабине премиального экономического класса, пока его птичья братия, которая тоже мигрирует, уже выбивается из сил после долгого и изнурительного полета. Джерри с довольным видом обгоняет своих попутчиков, заметных из окна самолета, и наслаждается прекрасной едой, откинувшись в просторном кресле для просмотра фильма "Хороший, плохой, злой" на персональном 13,3-дюймовом экране развлекательной системы.

За создание компьютерной анимации Джерри отвечала креативная лондонская студия Untold Studios, а процесс производства мини-фильма занял 14 недель. Съемки велись в столице Великобритании и в салоне самолета Emirates в Дубае. Озвучил главного персонажа британский актер Майкл Кронин.

Биологический вид, взятый за основу при создании Джерри, — это канадская казарка, крупный дикий гусь с темным оперением на голове и шее, белыми щеками, подбородком и коричневым телом. Такие птицы обитают в арктических и умеренных регионах Северной Америки, а во время миграции через Атлантический океан встречаются в Северной Европе, рассказали создатели