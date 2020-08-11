ВИДЕО. Австралийские водопады потекли в обратном направлении
Foto: Image by Makalu from Pixabay

Шутка о том, что в Австралии люди ходят вверх ногами получила своеобразное продолжение – два водопада, расположенных на обрыве рядом с Тасмановым морем в австралийском штате Новый Южный Уэльс, "перевернулись" и начали течь не сверху вниз, а снизу вверх.

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Несмотря на столь необычное явление, объяснение у него очень простое – вода поменяла свое направление "благодаря" штормовому ветру, дувшему прямо с моря. Как пишет ABC Sydney, его порывы достигали 70 км/час. Как только ветер ослабевал, вода возвращалась назад, к своему обычному состоянию и начинала течь согласно всем известным законам природы. Но как только ветер начинал свою работу заново, водопады превращались в фонтаны и начинали извергать струи воды вверх.

Strong winds push Sydney waterfalls into reverse

🌊 An amazing sight south of Sydney at the Royal National Park this morning.

Strong winds pushed the coastal waterfalls into reverse.

Опубликовано ABC Sydney Воскресенье, 9 августа 2020 г.
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Delfi Turgid

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