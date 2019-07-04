ВИДЕО. "Чернобыль" — экскурсия по местам съемок: как сериал снимали в Литве, где режиссер ошибся, что угадал и в чем мистика
Foto: DELFI.lt / Rafael Achmedov

Как говорят местные жители, небывалый рейтинг сериала — это еще и рейтинг Литвы, куда теперь туристы едут для того, чтобы посмотреть, как и где проходили съемки, пишет rus.delfi.lt.

Пятисерийный сериал "Чернобыль", ставший хитом киносезона, вызвал волну споров. Журналисты Delfi отправились по местам съемок и выяснили, что у авторов были поразительно точные, порой мистические совпадения с действительностью. Но есть и ряд фактологических ошибок.

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