ВИДЕО. Чудом выжили: британский турист снял обрушение ледника в горах Кыргызстана

В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник. Данный момент удалось заснять группе иностранных туристов.

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Британский турист Гарри Шиммин, отправившийся в компании еще 9 туристов из Великобритании и США и местных гидов на экскурсию по горам Тянь-Шаня в Кыргызстане, сумел заснять впечатляющий сход ледника, пишет unian.net со ссылкой на Инстаграм туриста. Он отстал от группы, чтобы снять панораму, как вдруг услышал треск льда за спиной. Он обернулся и увидел, что в результате обрушения ледника идет лавина. К счастью, Гарри успел укрыться за огромным валуном. Его друзья также отделались легким испугом.

"Мы только что дошли самой высокой точки, я отделился от группы, чтобы сфотографироваться на вершине утеса. Пока я фотографировал, я услышал позади себя треск льда. Начал снимать. Я знал, что рядом со мной есть место для укрытия. Я знаю, что было бы безопаснее сразу отправиться в укрытие. Я прекрасно понимаю, что сильно рисковал", – написал Гарри.

"(когда все случилось) Я почувствовал головокружение. Я знал, что остальная часть группы была дальше от лавины, так что с ними должно было быть все в порядке. Когда я снова присоединился к ним, я увидел, что все они в безопасности, хотя одна девушка довольно сильно порезала колено, другой упал с лошади и немного ударился. Вся группа смеялась и плакала, радуясь, что осталась в живых (включая девушку, порезавшую колено). Только позже мы поняли, насколько нам повезло. Если бы мы прошли на 5 минут дальше в нашем походе, мы все бы погибли. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть еле заметную серую дорожку среди травы. Это была туристическая тропа, по которой мы должны были идти", – поделился впечатлениями мужчина.