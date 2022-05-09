ВИДЕО. Девушка купила в комиссионке бюст эпохи Римской империи всего за 33 евро
Foto: Ekrānšāviņš

Две тысячи лет назад римский скульптор создал бюст некоего генерала. Спустя столетия эта скульптура оказалась в одном из художественных музеев Германии, а во время Второй мировой войны исчезла с концами. Но только для того, чтобы почти через 80 лет объявиться в комиссионке в Техасе.

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Работу безымянного скульптора заметила в магазине пару лет назад Лаура Янг, которая и сама занимается торговлей антиквариатом, пишет abc13. Женщина приобрела бюст за 34,99 доллара (примерно 33 евро) и, вернувшись домой, принялась выяснять, что это за скульптура и кого конкретно она изображает.

Оказалось, что бюст принадлежит эпохе Юлиев-Клавдиев и изображает римского полководца Нерона Клавдия Друза Германика, отца императора Клавдия, больше известного как Друз Старший. "Это, наверное, самая крутая вещь, которую я когда-либо находила, - говорит о бюсте сама Янг. - Она очень особенная, с длинной историей".

Лаура рассказала о своей находке друзьям из аукционного дома в Лондоне, и они подтвердили, что вещь на самом деле старинная. По мнению экспертов, бюсту около 2000 лет.

Как статуя попала в Техас, остается загадкой. Эксперты считают, что бюст попал в Техас благодаря одному из американских солдат, которые были расквартированы в Ашаффенбурге во время Второй мировой войны. Из-за этого Лауре придется расстаться с находкой — бюст на год выставят в Художественном музее Сан-Антонио, а потом вернут в Германию.

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