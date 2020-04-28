Резкое сокращение пассажиропотока вынудило авиакомпании уменьшить число маршрутов и отправить пилотов в неоплачиваемые отпуска. По данным отраслевых экспертов, более 70% самолетов по всему миру не совершают сейчас полетов.

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Американский летчик Волфикорн, который ведет популярный блог на канале Youtube, получил специальное разрешение пролететь над территориями аэропорта Викторвилл в Калифорнии, расположенными на окраине пустыни Мохаве. Сейчас здесь временно "припаркованы" сотни самолетов, пишет портал turist.ee.

Пролетая над зоной аэропорта, летчик-блогер рассказывает, самолеты каких авиакомпаний сейчас здесь простаивают. Он также обращает внимание на десятки Boeing 737 Max, которые были временно сняты с маршрутов после трагических случаев в прошлом году. По словам блогера, он первый раз в жизни видит такое количество "припаркованных" самолетов: здесь можно увидеть 400 самолетов марок Boeing 747, 757 и 767, Airbus A310, A320, McDonnell-Douglas MD-10 и MD-11. Все они ждут, когда кризис закончится и можно будет снова подняться в небо.