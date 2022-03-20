ВИДЕО. Как выглядит корабль, попавший в сильный шторм: снаружи и внутри
Foto: Kadrs no video

Большинство людей примерно представляют себе, как выглядит корабль, попавший в сильный шторм. Впрочем, есть одно "но", чаще всего суда при этом видят снаружи и это впечатляет. А то, как при этом "чувствуют" себя внутренности корабля, обычно остается за кадром.

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В первом ролике мы собрали десять видео совершенно разных кораблей, среди которых танкеры, сухогрузы, военные корабли и круизные лайнеры, которых на рейсе застала отнюдь не благоприятная погода.

Эти невероятные видео кораблей во время шторма были сняты в разных местах по всему миру и запечатлели одни из самых ужасных моментов для экипажей во время плавания по бурным морям. Некоторые из самых больших волн, обрушивающихся на суда, достигают высоты в 30 метров. А в самом же конце ролика можно увидеть видео корабля в Балтийском море, рядом с которым в море ударила сильнейшая молния.

Но насколько страшно находиться во время подобных штормов внутри корабля? Что происходит с его конструкциями? Вот два ролика, показывающих, как выглядит шторм из недр судна. Что можно сказать? Ура инженерным решениям!

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