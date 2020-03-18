ВИДЕО. Карантин в Венеции: в каналах очистилась вода и появились рыбы

Несмотряна то, что карантин уже принес кучу проблем в разнообразных отраслях, по крайней мере, в одном случае он явно пошел на пользу. В Венеции после объявления карантина впервые за долгое время вода в каналах очистилась до такого состояния, что в них впервые за долгое время снова появилась рыба и прилетели лебеди.
La natura si riprende I suoi spazi #venice #life #fish #canal #clearwater #nature #urbanwildlife #resilience pic.twitter.com/jsPDW3I7Lx— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 10, 2020