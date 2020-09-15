Голландский торговый корабль XVII века нашли на дне Финского залива. По мнению исследователей, деревянный парусник затонул во время шторма и благодаря особенностям вод Балтийского моря сохранился в неплохом состоянии. Позднее его повредил рыболовный трал.

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Останки голландского торгового судна XVII века обнаружили дайверы в Финском заливе. Находку сделали добровольцы из организации Badewanne, занимающейся документированием кораблекрушений периода Первой и Второй мировых войн. По их словам, судно покоится на глубине около 85 м. Специалисты отмечают хорошую сохранность корпуса корабля. Уже выдвинуто предположение, что он перевернулся и затонул во время шторма.

Район поисков изобилует останками минных тральщиков, подводных лодок и других плавучих средств из двух главных военных конфликтов XX века, когда на Балтике процветало оживленное судоходство. Поэтому перед погружением дайверы приняли корабль за памятник относительно недавнего прошлого. Они изрядно удивились, выяснив, что перед ними деревянный парусник XVII века.

Низкая температура и малая соленость вод Балтийского моря не позволяют выживать в нем корабельным червям — моллюскам, повреждающим древесину. Наибольший урон кораблю нанес рыболовный трал, который протащили от носа к корме затонувшего судна. В тот момент были снесены мачты, вырваны некоторые доски палубы и деревянные скульптуры, украшавшие корму. Некоторые из поврежденных частей до сих пор находятся рядом с корпусом.

По мнению исследователей, такие корабли благодаря малой осадке, просторным трюмам и узкой палубе славились скоростными качествами.

Они могли ходить как в открытом море, так и по внутренним водным путям. По ряду изученных характеристик специалисты идентифицировали корабль как флейт – морское палубное транспортное судно Голландии XVI-XVIII веков. Первый такой экземпляр был построен в Хорне в 1595 году. Флейты были "дешевыми и эффективными рабочими лошадками" голландской Ост-Индской компании в XVII-XVIII веках и также доминировали на торговых путях Балтики.

"У найденного корабля наличествуют многие характеристики флейта, но есть и уникальные особенности, в том числе конструкция кормы. Возможно, это ранний пример конструкции, — заявил морской археолог из Стокгольмского университета Никлас Эрикссон. – Таким образом, кораблекрушение дает уникальную возможность исследовать развитие типа корабля, который ходил по всему миру и стал инструментом, заложившим основу для ранней глобализации".

Суда такого типа входили и в состав Российского императорского флота, неся службу в первой половине XVIII века на Балтике и Каспии. Одни флейты были куплены у судовладельцев, другие построены уже на русских верфях. Для самообороны на них устанавливали от четырех до восьми орудий.

В апреле 2020 года у берегов Крыма после нескольких лет поисков был найден потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны советский теплоход "Армения".

Его гибель считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчетам, находились от 6 до 10 тыс. тысяч беженцев и раненых. Для того чтобы обнаружить обломки корабля, поисковики за последние 20 лет исследовали территорию площадью более 300 квадратных километров.

А в январе морские археологи обнаружили корабль SS Cotopaxi, пропавший в Бермудском треугольнике почти 100 лет назад. Торговое судно 29 ноября 1925 года отправилось из американского Чарльстона в Гавану. На борту находились груз угля и команда из 32 человек. 1 декабря Cotopaxi сообщил по радио о бедствии, добавив, что корабль лег на бок и набрал воды во время тропического шторма. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря. Найти точное место крушения удалось морскому биологу Майклу Бартнетту и историку Гаю Уолтерсу. Уолтерс изучил судовые записи и выяснил, что корабль подавал сигналы бедствия через два дня после выхода в океан.

В декабре 2019 года Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили на местном острове курган с кораблем, который, согласно поверьям, должен был доставить души погребенных викингов в Вальхаллу. Раскопки позволили добраться до части останков корабля. Данные георадаров показали, что длина корабля составляет минимум 13 м.

Регулярно находят затонувшие корабли и на дне Балтийского моря.

Так, чуть более года назад сообщалось об обнаружении судна, возраст которого может составлять порядка 500 лет. Исследователи отмечают хорошее состояние деревянного судна, ходившего по морю, вероятно, на рубеже XV и XVI веков. В базах исследователей объект проходит под маркировкой "неизвестный корабль".

"Такое ощущение, что он затонул вчера: невероятно, но мачты на месте, а корпус не поврежден", — отмечал морской археолог Родриго Пачеко-Руис из исследовательской компании ММТ.