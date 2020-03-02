ВИДЕО. На круизном лайнере из-за коронавируса произошла массовая драка

Экипаж круизного лайнера MSC Meraviglia был вынужден применить перцовый баллончик, чтобы подавить драку туристов, которая могла перерасти в настоящий бунт. Туристы были разгневаны тем, что лайнер три дня дрейфовал в Карибском море, т.к. из-за подозрений на коронавирус его отказались принять две страны. При этом туристы, наблюдавшие драку в главном холле корабля с балконов разных этажей, поаплодировали экипажу, когда ему удалось восстановить порядок на MSC Meraviglia.

Лайнер с 4580 туристами на борту приняли, и то не сразу, в мексиканском городе Косумель после того, как его на прошлой неделе отвергли в порту Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтауне на Каймановых островах из-за опасения в Covid-19. Дело в том, что двое членов экипажа заболели гриппом, но из-за схожести симптомов с коронавирусом, на борту и в портах захода началась паника. Мексика разрешила пришвартоваться судну только после получения отрицательных тестов на коронавирус у больных гриппом, сообщает портал TourProm.

Американские СМИ приводят рассказ одной из туристок о том, что происходило все эти дни на корабле: "Мы были заложником ситуации, и нигде не могли сойти на берег. Ситуация накалялась с каждым днём. Люди были разочарованы и начали бороться с членами экипажа за свободу перемещения, так и вспыхнула эта драка. Чтобы её остановить, они применили против нас перцовый аэрозоль", — рассказала туристка.

Со слов представителя MSC Cruises ситуация была следующей: "сотрудники Службы безопасности были вызваны для того, чтобы утихомирить двух туристов, проявившим агрессивность и даже жестокость по отношению к музыкантам во время вечерних развлечений, проводимых на судне. Эти туристы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, применили физическое насилие в отношении артистов. Поэтому сотрудники Службы безопасности были вынуждены применить спецсредства".