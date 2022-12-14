Вильнюсский аэропорт поделился видео, в котором на его территорию проникает неожиданный гость. Он немного поуправлял снегоуборочной техникой, размялся и отправился встречать приземлившийся в аэропорту самолет AirBaltic.

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Мы, правда, не увидели, раздавал ли он прибывшим на самолете пассажирам автографы или договаривался с экипажем, чтобы те подбросили его в Ригу. Но если вы вдруг увидите его и в Рижском аэропорту, то не удивляйтесь – в ближайшие недели его, совершенно точно, будут видеть во многих местах.