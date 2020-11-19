ВИДЕО. На туристический пляж на Канарских островах обрушилась скала
Foto: Kadrs no video

На острове Гомера (Канарские острова) обрушилась скала. Каменные обломки упали на туристический пляж Аргага. Этот инцидент записали на видео, пишет "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.

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Пляж в это время был закрыт для отдыхающих, люди находились в нескольких десятках метров от места происшествия. Обрушение вызвало огромное облако пыли, которое было видно издалека.

На место выехали спасательные службы с поисковыми собаками. Во время обследования территории пострадавших не нашли.

Пляж Аргага закрыт, власти опасаются, что могут произойти новые обрушения.

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Delfi Turgid

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