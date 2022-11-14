ВИДЕО. Огромная акула запрыгнула в лодку к рыбакам в Новой Зеландии

В Новой Зеландии большая акула преподнесла группе рыбаков большой же и сюрприз, запрыгнув к ним лодку.

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Удивительный инцидент произошел у побережья Уитианги. Компания рыбаков пыталась поймать королевскую макрель, но в итоге получила гораздо более богатый улов. Акула-мако попалась на крючок и внезапно запрыгнула на рыболовный катер, сообщает "Моя Планета".

Впрочем, акуле удалось уйти целой и невредимой. Попрыгав на носу лодки, хищница благополучно соскользнула обратно в воду.

Прыгать умеют не только акулы-мако: в 2018 году биологи даже измеряли скорость, с которой гигантские акулы выскакивали из воды у побережья Ирландии. Огромные рыбы выпрыгивали наверх со скоростью примерно 5 метров в секунду. Регистратор, установленный на акуле, показал, что всего за 10 ударов хвоста рыба вытолкнула себя с глубины 28 метров.

Зачем акулам прыжки? Возможно, таким образом рыба избавляется от паразитов или отгоняет хищников. Также она может использовать акробатику, чтобы привлечь собратьев.