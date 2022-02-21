Паром с пассажирами на реке Эльба в Германии попал под шторм "Иления". Огромной волной на судне выбило стекла, сообщает "Моя Планета".

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Корабль оказался во власти стихии 17 февраля, когда шторм пронесся по Северной Германии. Паром пересекал Эльбу на территории Гамбурга, когда огромная волна обрушилась на палубу и выбила стекла. Один из пассажиров снял видео, на котором людей и салон парома заливает водой.

Известно, что трое пассажиров на борту судна "Толлерорт" получили ранения, в основном это порезы. Директор транспортной компании HADAG Тобиас Хаак сообщил, что ведется расследование. В компании не понимают, как защитное стекло поддалось воде. "Такого инцидента у нас никогда не было", — отметил Хаак.

Шторм "Иления" нанес ущерб всему Гамбургу: перекрыты дороги, отменены рейсы, затоплены городские площади. Скорость ветра во время шторма достигала 41 м/с.

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