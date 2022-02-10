ВИДЕО. Пристегните ремни! Как выглядят посадки в 10 самых опасных аэропортах мира

Аэропорт на острове Святой Елены когда-то называли "самым бесполезным" аэропортом в мире. Все потому, что из-за сдвига ветра над взлетно-посадочной полосой, расположенной на скале, самолетам было очень опасно совершать посадку. Теперь для того, чтобы приземлиться на острове, пилоты должны иметь специальную категорию С и пройти соответствующее обучение. Посадочная полоса на острове Святой Елены далеко не единственная "сложная" полоса в мире. Предлагаем вам посмотреть на самые пугающие и захватывающие дух аэропорты по всему миру.
Мадейра, Португалия
Любители отдохнуть на Мадейре знают, что посадка на острове может быть сложная, а иногда самолет и вовсе не может приземлиться. Близость аэропорта к высокогорной местности приводит к турбулентности и сдвигу ветра на последнем этапе захода на посадку. Взлетно-посадочная полоса с обеих сторон заканчивается на краю обрыва, но, к счастью, она низкая, а под ней есть дорога.
Любители авиации так облюбовали это место, что в аэропорту была построена специальная платформа рядом со взлетно-посадочной полосой для наблюдения за самолетами.
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