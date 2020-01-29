Старинная легенда гласит, что Таллинн никогда не будет достроен. Наверное, это правда. Ведь и сегодня город постоянно строится: на месте старых зданий возникают новые, современная бетонно-стеклянная архитектура захватывает все больше столичных улиц. Кому-то нравится, кому-то — нет, но это реалии XXI века.

Так было и в далеком 1939 году, когда были сняты эти ценнейшие кадры, показывающие как изменилась столица Эстонии всего за пару десятилетий, пишет портал rus.delfi.ee. Кто-то восхищался новым обликом площади Виру, кто-то радовался “исчезновению” реки Харьяпеа, а многих вдохновляли новые архитектурные стили.