ВИДЕО. Самолет словно застыл в воздухе: пассажиру удалось заснять необычную оптическую иллюзию
Foto: Shutterstock

Пассажир, находившийся на борту самолета, летевшего над Сан-Франциско, был поражен необычным зрелищем: в иллюминаторе он увидел другой лайнер, который, казалось, просто застыл в воздухе. Видеоролик, размещенный в социальных сетях, вызвал интерес у многих пользователей, которые начали задавать вопросы о том, как такое вообще возможно.

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Этот феномен имеет научное объяснение и называется параллаксом. Параллакс — это видимое смещение объекта, вызванное изменением точки обзора наблюдателя. Согласно экспертам, это происходит, когда два самолета заходят на посадку одновременно, но один из них движется медленнее другого. "Самолет, который увидел пассажир, намного легче того, на котором летел снявший видео человек, и поэтому он движется медленнее. Кроме того, на пути может быть сильный встречный ветер, что также влияет на скорость движения», — поясняют специалисты.

This Plane in San Francisco was filmed by a passenger of another airline appears to have stopped while in time while the air. People reacting to this viral video are saying it’s a ‘glitch in the matrix’ FROM: Dom Lucre | Breaker of Narratives
byu/MartianXAshATwelve inStrangeEarth

В Сан-Франциско такое оптическое явление можно встретить довольно часто. Здесь существует процедура, позволяющая, при определенных условиях, разрешить посадку двух самолетов с более близким боковым расстоянием, чем обычно требуется по международным правилам. Тем не менее, расстояние между бортами самолетов всегда остается безопасным и составляет не менее 2,7 километров.

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