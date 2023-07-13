ВИДЕО. Серферов в Калифорнии терроризирует морская выдра, похищающая доски
Foto: Pixabay

Разыскивается: Одна злобная морская выдра, которая нападает на калифорнийских серферов и захватывает их доски. Власти города Санта-Круз, расположенного в 90 минутах езды к югу от Сан-Франциско, вывесили предупреждение для населения о том, что эта выдра, по их словам, пятилетняя самка. Она нападает на серферов уже несколько недель, но в последнее время ее мародерство вышло на новый уровень.

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На потрясающем видео, опубликованном в понедельник в Twitter, выдра забирается на доску одного из серферов и держится, пока тот пытается стряхнуть с нее животное. В какой-то момент выдра бросается на него и начинает кусать доску. Она просто неумолима.

Власти даже выпустили бюллетень, посвященный этому животному.

"В связи с возрастающим риском для общественной безопасности для отлова и возвращения выдры на родину была направлена команда из CDFW и аквариума в Монтерей-Бей, прошедшая обучение по отлову и обращению с морскими выдрами", – говорится в заявлении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США. CDFW – это аналогичное агентство штата Калифорния.

До начала XX века поселенцы в Америке охотились на морских выдр ради их шкурок, и их численность сократилась почти до полного исчезновения. Эти животные до сих пор находятся под угрозой исчезновения, но им удалось оклематься, и считается, что в водах северной части Тихого океана их насчитывается около 3 тысяч особей.

Встретить морскую выдру в воде – редкость, но не редкость для серферов, любителей каяков и моряков. Маленькие головы этих животных, торчащие из воды во время плавания, иногда вверх ногами, обычно кажутся людям милыми. Но на самом деле эти животные – агрессивные хищники, и их укусы опасны.

Поведение этой самки в водах у острова Санта-Крус, тем не менее, необычно, и специалисты недоумевают по поводу степени ее агрессивности.

Местным ученым она известна. По сообщению газеты New York Times, эта морская выдра родилась в неволе от матери, которая потеряла врожденный страх перед людьми после того, как ее так часто кормили.

"Я был напуган, – рассказал газете Los Angeles Times Джун Ли, на которого выдра напала в воскресенье. – Я пытался уплыть, но не успел далеко отплыть, как она перекусила мой шнурок".

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