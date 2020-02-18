Крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Etihad Airways и выполнявший рейс из Абу-Даби в Лондон, был вынужден совершить впечатляющую посадку "крабом" в лондонском аэропорту Хитроу. Виной этому стал бушевавший в это время в Великобритании ураган "Деннис".

Название такого способа посадки происходит от способа передвижения крабов через пляж, когда они двигаются боком. Также была вынуждена поступить и команда Airbus A380: для того, чтобы справиться с сильным ветром, пилоты приблизились к полосе под углом, "зависли" над ней на некоторое время, выпрямляя машину, и потом опустились на асфальт, выпрямляя самолет.

Скорость ветра в аэропорту в эти моменты составляла 68 км/ч.

Но, не смотря на то, что визуально такие посадки кажутся нам очень впечатляющими, на деле большинство посадок при плохих погодных условиях не являются для пилотов чем-то необычным.

Пилот компании JetBlue с огромным опытом Шеннон Перейра рассказывает, что в девяти случаях из десяти на кадрах экстремальной посадки запечатлён самолет, который пытается сесть при боковом ветре. В таких ситуациях пилоты применяют технику посадки под названием "крэббинг", пишет портал turizm.ru со ссылкой на The Points Guy. Она выполняется с помощью ножных педалей. При этом руль самолета должен отклониться, после чего нос судна направляется в сторону отклонения руля. Непосредственно перед посадкой пилоты поднимают нос самолета и вновь используют руль, чтобы выровнять самолет относительно осевой линии взлетно-посадочной полосы.

Ш. Перейра отмечает, что шасси самолета при посадке в непогоду испытывает большую нагрузку, но не критическую. Колеса лайнеров не вращаются в боковом направлении, чтобы приспособиться к такому особенному приземлению. Правда, на самолетах Boeing 777 и A380 основное шасси может слегка "доворачивать" по полосе для удобства руления, но не для того, чтобы компенсировать влияние бокового ветра при посадке. Несмотря на это, современному самолету вполне по силам выдержать всю нагрузку, которая оказывается не него при ветреной погоде, — заявляет пилот. Интересно, что видео с подобными посадками заставляют зрителей сильно переживать за пассажиров. В свою очередь, находящиеся на борту люди могут даже не заметить, что траектория полета лайнера меняется.

Американский пилот добавляет, что у экипажа есть полная раскладка погоды и, в том числе, информация о напряженной ситуации с ветром, если таковая имеется. Особенные предупреждения касаются порывов ветра — это изменение скорости или направления ветра на коротких расстояниях. Об этом пилотов оповещает система управления воздушным движением, а также поступающие автоматически местные метеорологические сводки. Получив данные о сдвиге ветра и небезопасности маневров, пилоты уже могут принять решение о прекращении захода на посадку и уйти на второй круг.

Кстати, сам по себе уход на второй круг — это обычная практика соблюдения мер безопасности, но никак не причина для беспокойства пассажиров. "Посадка в непогоду — это рутина для пилотов, поэтому подобные маневры экипаж всегда выполняет, сохраняя спокойствие. При этом чистое голубое небо во время полета вовсе не означает, что можно расслабиться и отдыхать. Пилоты шутят: если все спокойно и ясно, жди дрянную посадку", — резюмирует эксперт.