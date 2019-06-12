Вернее, не иероглифы, а геоглифы – нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры. Самый известный в мире геоглиф – рисунки в пустыне Наска в Перу. Но и таких, как в японской префектуре Миядзаки на острове Кусю, вы совершенно точно еще не видели.

Да и заметить их непросто – японские геоглифы представляют собой странные, но практически идеальные круги, созданные при помощи крон деревьев. И видны они, разумеется, только с воздуха.

Designed nature. Strange 'crop circles' appearing in japan are the result of 1973 experiment https://t.co/DW4C80vmaG pic.twitter.com/wvd9ePojGF — Finn Harries (@FinnHarries) 20 февраля 2019 г.



Впрочем, любители мистики и всего сверхъестественного будут разочарованы: эти лесные круги – не результат приземления инопланетян или падения метеорита, а всего лишь итог научного эксперимента, который длился в этих лесах почти 50 лет.

Все началось в 1973 году, когда участок земли около города Нитинан был объявлен территорией "экспериментального лесного хозяйства". Один из проводимых экспериментов должен был помочь выяснить, как расстояние между деревьями влияет на их рост. Для этого ученые высадили саженцы японского кедра концентричными кругами разного размера.

Crop circles can't hold a candle to the not-so-mysterious (but 100% compelling) results of a 1973 "experimental forest" project by Japan's Ministry of Agriculture, Forestry, & Fisheries that recently popped up on aerial photos https://t.co/F00IeAxgl2 pic.twitter.com/b62V6CY6Rw — CA AcademyOfSciences (@calacademy) 8 января 2019 г.





Первоначально планировалось срубить эти деревья уже через пять лет, но позже было принято решение их оставить. Результат эксперимента нам, к сожалению, не известен, а вот полюбоваться на уже "возмужавшие" деревья можно до сих пор.