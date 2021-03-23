ВИДЕО. Страшно красиво: извержение вулкана в Исландии сняли с беспилотника

В прошлую пятницу в Исландии недалеко от Рейкьявика впервые за последние 800 лет проснулся вулкан Фаградалсфьяль.

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К счастью, никто не пострадал, угрозы для поселений или объектов инфраструктуры тоже нет. При этом в первые часы извержения лава разлилась по площади более одного квадратного километра, это примерно 200 футбольных полей.

Конечно же, многие фотографы сняли извержение вулкана на фото и видео, в том числе с дронов. Но лучше всех получилось у Бьорна Стейнбекка, чей дрон пролетел прямо сквозь извержение. Как он выдержал высокие температуры, остается неизвестным.