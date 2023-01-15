ВИДЕО. Уникальный опыт – катание на коньках по болоту в Соомааском парке Эстонии

В Эстонии, неподалеку от Пярну, находится необычный и красивый природный объект — Соомааский национальный парк. Летом он привлекает любителей походов; весной, когда во время паводка луга и лес оказываются под водой, здесь можно кататься на лодках, а зимой – когда вся поверхность болота замерзает – на коньках.

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Национальный парк Соомаа (Soomaa (эст.) – страна болот) расположен между Пярну и Вилянди, примерно в 1,5 часах езды от Таллинна и в 2,5 часах — от Риги. Парк был создан в 1993 году с целью защитить уникальный лес и болота, а спустя 20 лет считается одним из самых волшебных и интересных мест в Балтии.



Фото: Прийду Саарт

На протяжении всего года туристы могут гулять по дорожкам в лесу и над болотами, отдыхать в банях, наблюдать за животными, принимать участие в фототурах и смотреть на птиц. Но любителям каноэ и иных лодок — там особенно хорошо. У рек в парке очень невысокие берега, поэтому весной вода там разливается практически всегда. Именно в это время настоящие фанаты катания на лодках едут в Соомаа, потому что в половодье там можно кататься буквально везде — начиная с леса и лугов и заканчивая дворами домов.



Пока же весна еще не наступила, и погода позволяет – на болото приезжают любители зимнего активного отдыха. Один из них – эстонский фотограф и видеооператор Прийду Саарт – опубликовал на Facebook видео того, как он катается на коньках по льду национального пара Соомаа. По словам Саарта, такие идеальные условия и ровный лед — большая редкость: "Я и раньше катался по льду в Соомаа, но тогда на санках, а не на коньках". Чтобы снять видео, мужчина ждал, когда стемнеет и появится луна, и только тогда вышел на лед. Сам Саарт описывает этот момент, как то, что можно испытать лишь раз в жизни.