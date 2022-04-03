Прошло чуть меньше трех лет с тех пор, как Джеффри Эпштейн, обвиняемый в многочисленных преступлениях сексуального характера и осужденный по нескольким статьям, покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в ходе предварительного следствия. Много воды утекло за три последних года, а совсем недавно на продажу был выставлен и принадлежавший Эпштейну печально известный остров. Почему остров приобрел дурную славу и что там происходило — в нашей статье.

В мае 2020 года на судебном заседании появилась информация, что Эпштейн "снабжал" несовершеннолетними девушками влиятельных людей, среди которых был его давний друг — британский принц Эндрю. В результате разразившегося скандала принц лишился благосклонности британской королевской семьи, был вынужден отказаться от многих своих привилегий, а также лишился права на титул "Его Королевское Высочество". Однако сам принц Эндрю все выдвинутые против него обвинения категорически отрицал.

В декабре 2021 года суд в США признал давнюю сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл виновной по пяти обвинениям, одним из которых было пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Максвелл, скорее всего, проведет остаток своей жизни за решеткой.

После самоубийства Эпштейна сотни его предполагаемых жертв обратились за компенсацией за счет распродажи имущества покойного. Предположительно суммы компенсаций варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, в зависимости от тяжести преступления и продолжительности сексуального злоупотребления.

На момент самоубийства Эпштейна 10 августа 2019 года его собственный капитал составлял 500 миллионов долларов. Около 190 миллионов долларов позже были выплачены в налоговый департамент в качестве налогов за наследство. По меньшей мере 30 миллионов долларов получили адвокаты, занимавшиеся урегулированием судебных исков. Еще несколько миллионов долларов было потрачено на содержание различных объектов недвижимости Эпштейна. Так, по предоставленным суду данным, только на хранение коллекции произведений искусства в Лонг-Айленд-Сити уходит 15 000 долларов в месяц.