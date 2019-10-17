ВИДЕО. В Шереметьево самолет перед взлетом пропустил лису

В московском аэропорту Шереметьево пилотам взлетающего Boeing 747 пришлось "притормозить" со взлетом - взлетно-посадочную полосу перебегала ничего не подозревающая лиса.
Самолет готовился к взлету, когда дикое животное решило перебежать ВПП прямо перед носом лайнера. Причем, похоже, ее не волновал ни рев двигателей, ни то, что аэропорт сильно отличается от ее естественного места обитания.
Впрочем, это не первый раз, когда лисы забредают в московское аэропорты. 30 сентября другая рыжая проказница была замечена бегающей между стоек регистрации в Домодедово. Возможно, опаздывала на рейс.
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