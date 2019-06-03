ВИДЕО. В Венеции столкнулись теплоход и гигантский круизный лайнер
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Венеции гигантский круизный лайнер MSC Opera столкнулся с туристическим теплоходом River Countess. Видео случившегося опубликовано в Instagram-аккаунте пользователя antonellocerri, пишет портал Lenta.ru.

Как передает итальянская газета la Repubblica, в результате инцидента, произошедшего около 8:30 по местному времени на канале Джудекка, пострадали четыре иностранных туриста, их госпитализировали. Кроме того, пострадал один пассажир круизного лайнера.

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A post shared by ⒶⓃⓉⓄⓃⒺⓁⓁⓄ ⒸⒺⓇⓇⒾ (@antonellocerri) on Jun 2, 2019 at 2:05am PDT

Всего на борту теплохода River Countess, припаркованного рядом с пристанью Сан-Базилио, находилось 130 человек. Некоторые упали в воду из-за столкновения.

Отмечается, что причиной аварии стал отказ двигателя. Буксиры пытались остановить столкновение дрейфующего лайнера с теплоходом, однако у них оборвался трос.

В феврале круизный лайнер компании Norwegian Cruise Lines, перевозивший более тысячи пассажиров, врезался в причальные буи в Пуэрто-Рико. Никто из путешественников и экипажа не пострадал, однако пассажиры возмутились тем, что их поездка была испорчена.

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Source

Delfi Turgid

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Венеция Италия
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