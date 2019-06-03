ВИДЕО. В Венеции столкнулись теплоход и гигантский круизный лайнер

В Венеции гигантский круизный лайнер MSC Opera столкнулся с туристическим теплоходом River Countess. Видео случившегося опубликовано в Instagram-аккаунте пользователя antonellocerri, пишет портал Lenta.ru.

Как передает итальянская газета la Repubblica, в результате инцидента, произошедшего около 8:30 по местному времени на канале Джудекка, пострадали четыре иностранных туриста, их госпитализировали. Кроме того, пострадал один пассажир круизного лайнера.

Всего на борту теплохода River Countess, припаркованного рядом с пристанью Сан-Базилио, находилось 130 человек. Некоторые упали в воду из-за столкновения.

Отмечается, что причиной аварии стал отказ двигателя. Буксиры пытались остановить столкновение дрейфующего лайнера с теплоходом, однако у них оборвался трос.

В феврале круизный лайнер компании Norwegian Cruise Lines, перевозивший более тысячи пассажиров, врезался в причальные буи в Пуэрто-Рико. Никто из путешественников и экипажа не пострадал, однако пассажиры возмутились тем, что их поездка была испорчена.