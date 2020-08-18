ВИДЕО. В Японии появились прозрачные общественные туалеты

Новые общественные туалеты в парках Токио были разработаны таким образом, чтобы в их чистоте можно было убедиться, даже находясь снаружи.

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В Японии некоммерческий фонд Nippon Foundation запустил проект "Токийский туалет", в рамках которого поручил 16 известным архитекторам отремонтировать 17 общественных туалетов в парках района Сибуя.

Их задачей было превратить общественные туалеты в безопасное и комфортное пространство для людей.

Пока что самый обсуждаемый проект — это идея Сигэру Бана. Он предложил сделать кабинки туалетов прозрачными, пишет Forbes.

Прозрачные туалеты Бана установили в парках Хару-но-Огава и Йойоги Фукамачи. В каждом блоке три кабинки, в которых установлены унитаз, раковина, пеленальный столик.

Кабинки сделаны из прозрачного тонированного стекла салатового, пурпурного, синег или розового цветов.

Прозрачными их сделали для того, чтобы человек перед тем, как зайти в туалет, убедился, что там никого нет. Имеются в виду не другие пользователи, а преступники.

В кабинках использована технология smartglass: когда человек заходит внутрь и запирается, стекла становятся непрозрачными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от METALOCUS (@metalocus) 16 Авг 2020 в 12:16 PDT

Кроме этого, из-за освещения внутри в темное время суток эти туалеты становятся дополнительной подсветкой для парка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 日本財団/The Nippon foundation (@nippon_foundation) 17 Авг 2020 в 5:33 PDT