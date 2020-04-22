ВИДЕО. Виртуальное путешествие: Пять живописных железнодорожных маршрутов

Сейчас мы только и мечтаем о том, как через пару месяцев обязательно куда-нибудь поедем. Но пока приходится наслаждаться путешествиями глядя исключительно в монитор. Причем разглядывать в интернете можно не только музейные экспозиции или животных в дикой природе. Портал Travel & Leisure предлагает вам "проехаться" по нескольким железнодорожным маршрутам, которые известны тем, что на всем их протяжении вас просто таки будут "преследовать" потрясающие виды окружающей природы.

Фломская железная дорога, Норвегия

"Прогулка" по Фломсбана считается одной из самых красивых в мире. И не зря - во время поездки можно увидеть водопады, глубокие ущелья и заснеженные горные вершины.

Линии Гейби и Фукуен, Япония

Отличная возможность понаблюдать за жизнью сельской Японии открывается во время поездки на поезде по линиям Гейби и Фукуен (от станции Хиросима до станции Фуку). Дорога проходит по горной части региона Тюгоку, так что готовьтесь увидеть потрясающие мосты и длинные, темные туннели.

Бернинабан, из Швейцарии в Италию

Выпейте вкусного кофе и понаблюдайте за маленькими деревеньками, суровыми скалами и небесно-голубой водой на пути из Швейцарии в Италию. Фантастическая атмосфера и живописные виды гарантированы!

Черногорское метро, Черногория

Железнодорожная линия Белград-Бара, связывающая между собой столицу Сербии и морской порт Черногории, несомненно, порадует вас своей чудесной природой - поезд проходит через горные районы, предлагая посмотреть на глубокие ущелья, длинные туннели и фантастические озера и реки. Именно из-за большой протяженности тоннелей на черногорском участке, дорога и получила свое название – "Черногорское метро". Следует отметить, что это не полный маршрут - весь путь от Бара (Черногория) до Белграда (Сербия) займет 12 часов.

Венгернальп, Швейцария

Железная дорога "Венгернальп" проходит из Лаутербруннена и Венгена через горный перевал Клайне-Шайдег. За полчаса вы пронесетесь мимо симпатичных швейцарских деревенек и покрытых деревьями и снегом горных склонов.