ВИДЕО. Вместо озера - разбитое стекло: Одно из литовских озер изменилось до неузнаваемости
Foto: Йонас Шечкус

Природа - мастерица создавать чудеса. Взять хотя бы литовское озеро Лушяй. Казалось, что его поверхность "разбилась" на тысячи осколков.

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Лушяй – одно из самых интересных озер Аукштайтийского национального парка, в нем очень много рыбы. "Мы видели немало чудес природы, но все равно иногда видим то, что нас удивляет. Вот таким было озеро Лушяй 3 января утром. Казалось, что плавают осколки стекла", – рассказывал геолог Йонас Шечкус на странице Geologo kelionės в фейсбуке.

По его словам, Лушяй - необычный литовский водоем. "Это 18-ое по величине озеро Литвы. Казалось бы, ничего впечатляющего, но у нас 3000 озер, поэтому 18-е место - высокое. Длина озера 6 км. Что очень важно, озеро вытянуто с запада на восток, а в Литве часто дует западный, юго-западный ветер, это значит, что на озере всегда есть волны. Очень редко вода в этом озере бывает спокойной. Еще один интересный момент – это глубокое озеро, глубина до 38 м. Эта огромная масса воды замерзает очень медленно", – рассказал геолог.

Перед Новым годом на озере была тонкая корка льда: "После того как в Новый год потеплело, поднялся сильный ветер, лед стал таять, а волны унесли осколки льда к восточному берегу озера. Вот так и качаются на волнах осколки льда, кажется, что плавает стекло. Мне раньше не доводилось видеть такое".

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