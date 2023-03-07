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Скала-дей-Турки (Турецкая лестница)
Виды с открытки: 10 природных чудес Италии, которые нельзя пропустить
Foto: Vida Press

Италия — это не только города, пицца, паста и джелато, но и великолепная природа. Величественные скалы, горные озера и вулканы — это та Италия, до которой добирается меньшая часть туристов. Pandotrip рассказывает об удивительных местах Италии, которые впечатляют не меньше Колизея.

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Озеро Брайес

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии, которые нельзя пропустить
Foto: Vida Press

Горное озеро Лаго-ди-Брайес находится на юге Тироля среди горных вершин. Вода в озере настолько чиста, что кажется кусочком бесконечного неба. По берегам озера проходят пешие тропы сквозь сосновые леса, а вдоль берегов можно увидеть крохотные заливы с укромными пляжами.



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Скала-дей-Турки (Турецкая лестница)
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