Виды с открытки: 10 природных чудес Италии, которые нельзя пропустить

Италия — это не только города, пицца, паста и джелато, но и великолепная природа. Величественные скалы, горные озера и вулканы — это та Италия, до которой добирается меньшая часть туристов. Pandotrip рассказывает об удивительных местах Италии, которые впечатляют не меньше Колизея.
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Озеро Брайес
Горное озеро Лаго-ди-Брайес находится на юге Тироля среди горных вершин. Вода в озере настолько чиста, что кажется кусочком бесконечного неба. По берегам озера проходят пешие тропы сквозь сосновые леса, а вдоль берегов можно увидеть крохотные заливы с укромными пляжами.
- 1. Скала-дей-Турки (Турецкая лестница)
- 2. Национальный парк Гран-Парадизо
- 3. Голубой грот
- 4. Озеро Гарда
- 5. Термы Сатурнии
- 6. Вулкан Этна
- 7. Архипелаг Ла-Маддалена
- 8. Валь-д'Орча
- 9. Доломитовые Альпы
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