Вильнюс отпразднует свой день рождения: программа празднования

25 января Вильнюс отпразднует свой 697-ой день рождения. В этот день в 1323 году великий князь литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга и других городов, в котором сообщил, что готов принять христианство. В письме он впервые упомянул Вильнюс, поэтому 25 января считают днем рождения города.

В выходные в городе будут проходить разные мероприятия по случаю 697-ой годовщины города. Madeinvilnius.lt представляет основные мероприятия.

Поднятие флага Вильнюса на Ратушной площади

По случаю дня рождения города 24 января в 12.00 ч. на Ратушной площади поднимут три флага, прочтут письмо Вильнюсу и исполнят песни о Вильнюсе: "У города сказок"(Prie pasakų miesto) и "Старые крыши Вильнюса".

Фестиваль света

24–26 января в городе пройдет фестиваль света. Всего представят 27 светоинсталляций и осветят 74 квартала, а также 70 улиц и переулков, около 1500 зданий во дворах Вильнюса.

День Вильнюса в Великокняжеском дворце

Всем хорошо известна легенда о сне князя Гедиминаса, однако археологи и историки убеждены - князь строил город не на пустом месте. Археологические раскопки на месте нижнего замка, которые длились 20 лет, показали, что первый фундамент был заложен еще предшественниками Гедиминаса в конце XIII в.

Нижний замок укрепил и расширил Гедиминас, правление которого способствовало развитию города. 25 января 1323 года в письме он сообщил, что два года назад "в нашем городе Вильнюсе" он построил храм для монахов-францисканцев.

Значит, Гедиминас не основал город, а расширил его и стал его "крестным отцом" – впервые указал его имя в письменном источнике. Вильнюсцев и гостей столицы приглашают праздновать день рождения в Великокняжеском дворце!

На башне Гедиминаса – "Адресат: Вильнюс"

25 января приглашают праздновать день столицы в башне Гедиминаса / Gediminas Castle Tower. С 10 до 18 ч. посетители смогут поздравить Вильнюс и пожелать ему или пообещать самим себе того, чего никогда не бывает слишком много – искреннего внимания к пожилым соседям, больше ходить пешком, чтобы стало меньше заторов и больше улыбок.

Выставка "Впервые на литовском языке: имя Вильнюса в Катехизисе Миколаса Даукши"

Литовский художественный музей и библиотека Вильнюсского университета приглашает в Вильнюсскую картинную галерею (ул. Диджёи, 4) на выставку "Впервые на литовском языке: имя Вильнюса в Катехизисе Миколаса Даукши". Это третья выставка из цикла международных выставок 2018–2022 гг. "Важнейшие знаки в истории Вильнюса", посвященной подготовке к 700-летию города.