Власти Бали сократят поток туристов: о поездке надо будет сообщать за год

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о необходимости ограничить поток туристов. Он предложил отказаться от массового туризма на 100 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на местное издание detikNews.

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"Мы ограничим количество туристов, внедрив систему квот. Иностранцы должны будут зарегистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд", — рассказал Ваян Костер, отметив, что окончательное решение еще не принято.

Объяснил свое предложение Костер тем, что с января 2023 года с острова депортировали 101 туриста. Большинство из них были россиянами.