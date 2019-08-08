Власти Барселоны официально разрешили не носить верхнюю часть купальника

В Барселоне женщинам теперь можно не прикрывать верхнюю часть тела во время купания в бассейнах. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на СNN Travel.

Власти каталонской столицы на законодательном уровне позволили представительницам прекрасного пола отдыхать топлес в городских бассейнах. Это решение было принято после жалоб на случаи дискриминации в некоторых местах для плавания в Барселоне. Как сообщается, инициативная группа Mugrons Lliures пожаловалась властям на то, что в нескольких муниципальных плавательных бассейнах были установлены нормы, ограничивающие права женщин. В результате антидискриминационный совет сообщил о том, что городские власти гарантируют равенство полов и будут следить за соблюдением права женщин на купание без верхней части купальника.

По словам барселонских активистов, вето на женскую грудь в общественных местах связано с гиперсексуализацией тела женщины. Многие из аргументов против публичного купания топлес по сути являлись сексистскими и бессмысленными, — уверены они. Далее активисты приводят доводы противников обнажённого отдыха в бассейнах: кто-то говорит, что женщины с голой грудью могут беспокоить других купальщиков или провоцировать их, потому что это не гигиенично или потому, что рядом есть дети, другие говорят, что купание со всеми частями купальника было всегда, а прикрывать грудь — это, собственно, и есть здравый смысл.

Представитель Городского Совета Барселоны заявил, что никакого письменного правила, регулировавшего в муниципальных плавательных бассейнах правила ношения купальников, не существовало. Однако дискриминация по половому признаку всегда была запрещена. Специалист подчеркнул, что купание топлес не является чем-то новым для второго по величине города Испании. "В большинстве городских бассейнов было совершенно нормально, когда женщины проводили время без верха, поэтому данная инициатива не нова", — заявили в совете.

Очевидно, что любительницы позагорать топлес могут чувствовать себя беззаботно на пляжных территориях, предназначенных для отдыха нудистов. В список самых популярных таких пляжей входит "Гувано" на западном побережье Италии. Местечко расположено в национальном парке "Чинкве-Терре". Загорающие попадают сюда двумя путями: морем или через заброшенный железнодорожный туннель. Пляж скрыт от посторонних глаз скалами. Большое количество нудистских пляжей есть в Греции. Особенно выделяется Ред Бич в солнечной Элладе, который стал популярен еще со времен хиппи. Сумасшедшей популярностью пользуется и пляж "Таити" в Сен-Тропе. Он получил широкую известность после выхода фильма "И Бог создал женщину" с Брижит Бардо. Среди других популярных мест пляж "Эс Тренк" на Майорке, пляж "Самурай" на территории национального парка "Томари" в Сиднее.