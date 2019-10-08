Власти Перу открыли предзаказ на посещение Мачу-Пикчу в 2020 году

Власти Перу открыли продажу специальных разрешений для посещения Мачу-Пикчу на 2020 год. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Путешественникам, которые намерены отправиться к древнему городу инков Мачу-Пикчу в 2020 году, стоит начинать планировать поездку уже сейчас. С 1 октября перуанское правительство запустило продажу разрешений, необходимых для совершения походов к этому знаменитому объекту культурного наследия. Согласно действующему законодательству, на каждый день доступны лишь 500 разрешений. Из них только 200 предназначены для путешественников, остальные выдаются гидам и носильщикам.

Власти также напоминают, что туристы могут посетить Мачу-Пикчу только с официальными компаниями. Самым популярным предложением для туристов является четырехдневный поход по тропе инков. Однако существуют и другие способы добраться до древних руин. К ним относятся маршрут Салкантай, который рассчитан на 5-8 дней, и маршрут Ларес, пролегающий через нагорье одноименной долины.

Те, кто хочет увидеть затерянный город инков без каких-либо многодневных походов, могут добраться до Мачу-Пикчу с помощью поездов и автобусов, которые направляются в соседнее поселение Агуас-Кальентес. Однако и таким путешественникам стоит заранее начать планировать путешествие, так как в настоящее время действует специальная система билетов. Она рассчитана на определенное время посещения и его продолжительность. Всего туристам дается на изучение Мачу-Пикчу четыре часа. За более продолжительное знакомство с памятником культуры необходимо приобрести дополнительный билет. Стоимость посещения составляет 152 перуанских солей (почти 3 тысячи рублей).

Интересно, что в Перу есть еще один затерянный город инков. Чокекирао — менее посещаемая достопримечательность, но ее площадь в три раза превышает Мачу-Пикчу. Добираться сюда проблематичнее, так как протяженность пути из ближайшего населенного пункта Качора составляет 23 километра и преодолевать их приходится пешком. В будущем местные власти планируют открыть канатную дорогу до древних руин, что значительно облегчит путь до Чокекирао.