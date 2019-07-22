Власти Петербурга закроют крыши для прогулок туристов

Петербургские дома защитят от "туризма по крышам" с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, пишет портал newsru.com со ссылкой на врио губернатора города Александра Беглова.

Беглов напомнил, что частные компании и физические лица собирают группы туристов и водят их по крышам. Эту практику врио главы города назвал проблемой, представляющей опасность как для туристов, так и для жителей домов, по крышам которых проходят прогулки. По словам Беглова, из-за этих экскурсий металлические крыши начинают протекать, передает "Интерфакс".

"Сколько замков ни навешивай – спиливают болгаркой, все равно ходят (...) Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", – заявил Беглов.

Как напоминают "Ведомости", в конце мая Беглов поручил разобраться с экскурсиями, которые проводятся на крышах зданий в городе. Тогда врио главы города выразил уверенность, что они проводятся незаконно.

В то же время издание "Бумага" отмечало, что не все экскурсии по крышам в Петербурге нелегальны. Так, организаторы экскурсий могут получить разрешение собственников, а во время прогулок они должны выдавать клиентам каски. Кроме того, на крышах нужно установить поручни.